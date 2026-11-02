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USA, S&P Global: peggiora l'attività manifatturiera a ottobre

L'indice resta comunque sopra la soglia di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione

Finanza, Macroeconomia, PMI
USA, S&P Global: peggiora l'attività manifatturiera a ottobre
(Teleborsa) - Peggiora più delle attese l'attività manifatturiera degli Stati Uniti a ottobre. Lo conferma l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global.

Nel periodo, l'indice PMI manifatturiero si è portato a 54,9 punti, inferiore ai 56 punti della stima preliminare, contro i 56 punti di settembre.

L'indice resta comunque sopra la soglia chiave di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività.
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