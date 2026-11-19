Banche, BCE mantiene stabili i requisiti patrimoniali per il 2027

La priorità per il 2027-2029 comprendono una maggiore resilienza e la capacità di fronteggiare i rischi informatici

(Teleborsa) - La vigilanza della BCE ha pubblicato oggi i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process (SREP) 2026 unitamente alle priorità di vigilanza per il 2027-2029. La valutazione ha interessato 108 banche direttamente vigilate dalla BCE, delle quali sono stati esaminati il capitale, la liquidità, il modello imprenditoriale, la governance e la gestione dei rischi.



"I risultati dello SREP 2026 dimostrano che il settore bancario dell’area dell’euro continua a essere sostanzialmente resiliente", han confermato la Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE Claudia Buch, aggiungendo "la resilienza non significa immunità. Le banche restano vulnerabili agli accresciuti rischi per la stabilità finanziaria che la BCE ha messo in luce ieri nella Financial Stability Review. Salvaguardare la capacità di tenuta delle banche è quindi essenziale".



"Nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale (IA) possono migliorare l’offerta di servizi finanziari, - ha proseguito - ma la loro adozione crea nuove vulnerabilità connesse all’esternalizzazione o ad attacchi cibernetici. Le banche devono pertanto assicurare una solida gestione dei rischi e investimenti sufficienti nella sicurezza delle proprie operazioni".

I risultati dello SREP 2026 Dallo SREP 2026 emerge che il settore bancario dell’area euro ha mantenuto solide posizioni patrimoniali e di liquidità a fronte di maggiori rischi geopolitici e incertezza macrofinanziaria. La media ponderata del coefficiente patrimoniale complessivo (CET 1) si è collocata al 20,1% nel secondo trimestre del 2026 ed il coefficiente di leva finanziaria a pieno regime si è situato al 5,8%.



Le riserve di liquidità restano nettamente al di sopra del requisito minimo del 100%, con un indice di copertura della liquidità a livello aggregato pari al 155% nel secondo trimestre del 2026. Il settore bancario ha continuato a mostrare un buon accesso al finanziamento al dettaglio e all’ingrosso, con una media del coefficiente netto di finanziamento stabile al 125%.



La redditività si è mantenuta su livelli elevati. Il rendimento annualizzato del capitale su base aggregata è aumentato dal 9,5% nel 2025 a quasi l’11% nel secondo trimestre del 2026.



Banche mantengano approccio prudente Secondo la vigilanza della BCE, l’impatto dei recenti shock geopolitici potrebbe manifestarsi appieno nei bilanci delle banche a distanza di tempo. Le banche devono quindi adottare un approccio prudente all’assunzione dei rischi, unitamente a una solida governance e a una pianificazione prospettica del capitale e della liquidità per assorbire possibili shock e continuare a fornire finanziamenti alle famiglie e alle imprese anche in presenza di tensioni.



Confermati requisiti 2027 I requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivi in termini di CET1 per il 2027 si sono mantenuti sostanzialmente stabili all’11,3% delle attività ponderate per il rischio, rispetto all’11,2% del 2026. Anche il requisito di secondo pilastro da soddisfare con CET1 è rimasto sostanzialmente stabile all’1,2%, a fronte dell’1,1% del 2026. Gli orientamenti di secondo pilastro, non vincolanti, non hanno registrato variazioni, attestandosi all’1,1% nel 2027.



Priorità di vigilanza per il 2027-2029

Le priorità della vigilanza bancaria per il periodo 2027-2029 si incentrano sulla resilienza delle banche ai rischi geopolitici e agli shock macrofinanziari, nonché sulla resilienza operativa al rischio tecnologico. La prima si incentra su criteri di concessione del credito prudenti e sulla determinazione del costo del credito basata sul rischio. Saranno inoltre affrontate le potenziali vulnerabilità delle banche con esposizioni rilevanti verso istituzioni finanziarie non bancarie, fra cui il fund financing e altre attività condotte nei mercati privati. La seconda priorità è incentrata sugli interventi correttivi delle banche volti a colmare le carenze rilevanti nella gestione del rischio informatico. Le attività di vigilanza comprenderanno ispezioni in loco sulla cibersicurezza e sulla gestione dei rischi derivanti da terzi, test di penetrazione basati sulle minacce ai sensi del regolamento sulla resilienza operativa digitale e analisi mirate delle dipendenze da fornitori di servizi basati su cloud.

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