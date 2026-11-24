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/ Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,85%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,85%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 22.219,65 punti
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Finanza
24 novembre 2026 - 10.25
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Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 22.219,65 punti.
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