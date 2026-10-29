Milano 10:27
49.705 -0,24%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 10:27
10.734 +0,37%
Francoforte 10:28
25.910 +0,80%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,36%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 22.958,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,36%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,36%, terminando gli scambi a 22.958,65 punti.
Condividi
```