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Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,55%
L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 23.508,17 punti
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17 novembre 2026 - 10.25
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Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,55%, terminando gli scambi a 23.508,17 punti.
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