Milano 27-ott
49.628 0,00%
Nasdaq 27-ott
29.651 +1,29%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 27-ott
10.687 0,00%
Francoforte 27-ott
25.591 0,00%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,31%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 23.140,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,31%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,31%, terminando gli scambi a 23.140,64 punti.
Condividi
```