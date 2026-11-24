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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,05%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,05%)
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.040,49 punti
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Finanza
24 novembre 2026 - 17.43
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Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un -0,05% e archivia gli scambi a 8.040,49 punti.
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