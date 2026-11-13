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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,21%)

Il CAC40 passa di mano in avvio a 8.343,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,21%)
Debole l'indice di Parigi, in calo dello 0,21%, dopo aver iniziato a 8.343,53 punti.
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