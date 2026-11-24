Francoforte: giornata depressa per SUSS

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per semiconduttori , che tratta con una perdita del 2,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SUSS rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo della società di sistemi per la lavorazione dei wafer ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 47,61 Euro. Primo supporto individuato a 46,37. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 48,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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