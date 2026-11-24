(Teleborsa) - Le azioni di Insmed
hanno registrato un rialzo del 14%, attestandosi a 170 dollari, nelle contrattazioni della mattinata statunitense, dopo che Sanofi
ha annunciato l'acquisizione
della società specializzata in farmaci per malattie respiratorie per 41 miliardi di dollari
. Si tratta del più importante accordo nel settore farmaceutico dal 2023, ovvero dopo l'acquisizione di Seagen da parte di Pfizer
per 43 miliardi di dollari nel dicembre di tre anni fa. In forte denaro anche il titolo Sanofi che avanza di circa il 10%.
L'acquisizione
proposta comprende il portafoglio di Insmed, che include due farmaci per malattie respiratorie già in commercio, oltre a una pipeline di prodotti sperimentali. Sanofi pagherà 175 dollari per azione in contanti.
Secondo quanto dichiarato da Sanofi, il perfezionamento dell'acquisizione è previsto per la prima metà del 2027 e si stima che l'operazione avrà un impatto positivo sugli utili entro la fine del 2028.
Si tratta di una scommessa significativa da parte del nuovo CEO di Sanofi, Belen Garijo – in carica da maggio –, chiamata a guidare l'azienda attraverso l'imminente scadenza dei brevetti, che vedrà il farmaco di punta per l'immunologia, Dupixent, affrontare la concorrenza dei farmaci generici.Il parere degli analisti
Gli analisti di Barclays
hanno definito l'accordo una «boccata d'ossigeno», capace di migliorare sensibilmente le prospettive di Sanofi in vista della scadenza dei brevetti di Dupixent. L'operazione aggiunge al portafoglio di Sanofi i farmaci per malattie respiratorie già consolidati di Insmed, Brinsupri e Arikayce, oltre a una pipeline in fase avanzata che offre ulteriori potenzialità di crescita.
Per Jefferies
, l'acquisizione di Insmed si inserisce bene nella strategia aziendale e contribuirà ad attutire l'impatto della perdita di esclusiva di Dupixent, prevista per il 2031-2032. Gli analisti indicano che i farmaci di Insmed, Brinsupri e Arikayce, potrebbero generare ricavi significativi a lungo termine, con previsioni rispettivamente di 6,8 miliardi e 1,3 miliardi di dollari nel 2035.