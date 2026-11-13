Ucraina, l'UE alle prese con la questione spinosa del team negoziale

Posizioni ancora lontane quella questione della rappresentanza. Meloni: "troppi formati che parlano di questa vicenda". Oggi in calendario Consiglio europeo informale

(Teleborsa) - Dopo gli scarsi risultati prodotti dal vertice trilaterale USA-Russia-Ucraina di Abu Dhabi, che non ha sciolto le principali divergenze fra Mosca e Kiev, salvo l'accordo per un vasto scambio di prigionieri, e dopo che gli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato Putin al Cremlino e poi Zelensky in Irlanda, la palla passa all'Europa, che dovrà ottenere il massimo risultato dal summit di Dublino. La Russia, in occasione dei negoziati negli Emirati Arabi, non ha voluto incontrare gli europei, anche perché manca una concreta rappresentanza. Tema sul quale l'Ue sta lavorando, anche se un accordo su questo punto appare lontano.



L'importanza della scelta del team negoziale Ue

Il punto centrale del dibattito, a margine del vertice della Comunità politica europea di Dublino, che ha riunito almeno 50 leader del Continente, e durante il Consiglio europeo informale, in calendario venerdì 13 novembre, è dare una soluzione alla questione della rappresentanza Ue, cioè di chi sarà "autorizzato" a sedere al tavolo delle trattative, accanto all'Ucraina, e di fronte a Stati Uniti e Russia. La scelta di un team negoziale che offra un'alternativa ai più disparati formati E3 (Regno unito, Francia, Germania) o E4 (UK, Francia, Germania e Italia) e che rappresenti tutti i Ventisette con un'unica voce è un tema centrale, che la Premier italiana Giorgia Meloni ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno sollecitato a Bruxelles, ma la questione spacca ancora l'Europa.



Il primo giorno di vertice senza risuotato



Il primo giorno di vertice si è chiuso con un nulla di fatto, con Parigi che insiste sulla validità del formato E3 per le trattative con la Russia, motivando la scelta con il maggior coinvolgimento di Regno Unito, Francia e Germania negli aiuti militari all'Ucraina. Ma la Premier italiana Giorgia Meloni si oppone a qualsiasi formato improvvisato - "troppi formati che parlano di questa vicenda" afferma - preferendo che vi sia una rappresentanza con un mandato chiaro accettato dai Ventisette, a prescindere dall'inclusione dell'Italia al team negoziale. Roma non sarebbe neanche contraria ad affidare l'incarico al Presidente Antonio Costa, con le Istituzioni europee (Consiglio e Commissione) che sinora hanno sempre partecipato a tutti i tavoli negoziali. Tuttavia, questa opzione escluderebbe, in primis, il Regno Unito e, poi, anche i Paesi nordici e baltici, che pure hanno avuto un ruolo determinante negli aiuti militari all'Ucraina.



Tutto rinviato al il Consiglio europeo di venerdì

A questo punto si spera su un miglior risultato in occasione del Consiglio europeo informale di oggi, venerdì 13 novembre, dove si tornerà a confrontarsi sul formato del team negoziale, anche se un accordo in tal senso è ancora lontano da venire. Le opinioni al riguardo sono ancora divisive, anche se Zelensky ha più volte ribadito che occorre risolvere la questione "entro il mese di novembre". A fine mese, è in calendario un'altra riunione dei Ventisette a Bruxelles per discutere del Bilancio e questa potrebbe essere un'altra occasione per discutere della quesitone negoziale, a patto che si riparta da Dublino con idee più chiare.

Meloni incontra Zelensky La Premier Meloni, nel primo giorno di vertice a Dublino, ha partecipato alla riunione sull'Ucraina del "Formato di Berlino" convocata dal premier britannico Andy Burnham. Nel corso della riunione - spiega una nota di Palazzo Chigi - è stata condivisa l'esigenza di continuare a sostenere l'Ucraina nei mesi invernali e, al tempo stesso, di proseguire il lavoro verso una pace giusta e duratura. Al termine della riunione, Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per fare il punto sugli sviluppi del negoziato e confermare il sostegno dell'Italia.





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