Pressing Usa, ma niet di Mosca: "niente tregua come vuole l'Ue"

(Teleborsa) - Si conclude con il Niet di Mosca - come da attese - alla richiesta principale dell'Ucraina e degli alleati europei "prima la tregua e poi tutto il resto", il primo giorno di negoziati ad Abu Dhabi.



Pressing Usa, ma niet di Mosca



"Bruxelles sta semplicemente cercando di guadagnare tempo", taglia corto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov (che non era presente negli Emirati). Per la Russia, dunque, o si trova un'intesa a monte sulla cosiddetta architettura di sicurezza in Europa oppure la guerra prosegue. Un elemento di novità arriva, tra le righe, dal comunicato congiunto Usa-Europa-Ucraina, che ha preceduto il trilaterale, dove si fa quadrato sulla necessità di "robuste garanzie di sicurezza" a Kiev e sulla Nato "pietra angolare" della difesa alleata. Ma, si sa, la strada dei negoziati è lunga e in salita.



"niente tregua come vuole l'Ue"



Intanto, Volodymyr Zelensky, volato in Danimarca per incontrare la premier Mette Frederiksen e i leader nordici, definisce i colloqui come "costruttivi e approfonditi" poiché "si è parlato in dettaglio dei contenuti delle garanzie di sicurezza" e su come far sì che "funzionino nel lungo periodo". Dopodiché ha dato istruzioni al suo team "per proseguire il dialogo" domani e "nei prossimi giorni".



Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, dal canto suo, è realista. "La strada da fare è ancora lunga", ha commentato in mattinata sottolineando che gli Stati Uniti "non si sono mai opposti" ai negoziati "diretti" tra Europa e Russia, semmai "erano i russi a non volerlo".

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