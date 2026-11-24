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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in settembre
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24 novembre 2026 - 15.05
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S&P Case-Shiller in settembre su base annuale (YoY) +2,6%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,7%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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