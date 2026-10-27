Milano 17:35
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Nasdaq 19:07
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Dow Jones 19:07
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Londra 17:35
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S&P Case-Shiller USA (YoY) in agosto

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S&P Case-Shiller USA (YoY) in agosto
USA, S&P Case-Shiller in agosto su base annuale (YoY) +2,7%, in aumento rispetto al precedente +2,5% (la previsione era +2,5%).
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