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S&P Case-Shiller USA (YoY) in agosto
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27 ottobre 2026 - 14.05
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S&P Case-Shiller in agosto su base annuale (YoY) +2,7%
, in aumento rispetto al precedente +2,5% (la previsione era +2,5%).
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