Appuntamenti macroeconomici del 27 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 27/10/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 86 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 9,87%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)
13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,5%; preced. 0%)
14:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
14:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
15:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 81 punti; preced. 81,9 punti)
15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 684K unità)
15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 6,4%)
15:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 1 punti; preced. -2 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```