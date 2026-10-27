Milano 13:43
49.317 +0,27%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:43
10.674 -0,86%
Francoforte 13:43
25.498 +0,34%

Appuntamenti macroeconomici del 27 ottobre 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 27 ottobre 2026
(Teleborsa) -
Martedì 27/10/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 86 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 9,87%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)
13:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,5%; preced. 0%)
14:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
14:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
15:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 81 punti; preced. 81,9 punti)
15:00 USA: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 684K unità)
15:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 6,4%)
15:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 1 punti; preced. -2 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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