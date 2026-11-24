Appuntamenti macroeconomici del 24 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 24/11/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,3 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 18,3%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 90,5 punti; preced. 90,2 punti)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 2 punti; preced. -2 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92,5 punti; preced. 91,7 punti)
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