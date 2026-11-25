(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dell'1,48%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nasdaq Composite, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22.757,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24.569,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21.781,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)