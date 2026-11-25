Milano
9:48
48.333
+0,44%
Nasdaq
24-nov
26.214
0,00%
Dow Jones
24-nov
50.019
+0,85%
Londra
9:48
10.536
+0,66%
Francoforte
9:48
25.143
+0,50%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 10.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,69%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,69%
L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 22.230,04 punti
In breve
,
Finanza
25 novembre 2026 - 06.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,69%, terminando gli scambi a 22.230,04 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,28%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,64%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,36%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,55%
Altre notizie
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,31%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,85%
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,87%
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 3,62%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,86%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,84%
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto