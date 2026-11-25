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Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,81%
Il FTSE MIB termina a 47.249,15 punti
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Finanza
25 novembre 2026 - 17.39
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Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -1,81% e chiude la seduta a 47.249,15 punti.
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