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/ Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,99%
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,99%
Il Nasdaq-100 termina a 26.214,17 punti
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24 novembre 2026 - 22.03
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