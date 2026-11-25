CDP RETI, via libera del CdA ad acconto dividendo 2026 per circa 430 milioni di euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di CDP RETI ha deliberato oggi la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2026 pari a circa 430 milioni di euro (64,70 euro per azione), al lordo di eventuali ritenute di legge.



La decisione è in linea con le delibere adottate dal 2016.



L’acconto sul dividendo, che sarà posto in pagamento entro il 4 dicembre prossimo, è stato approvato sulla base della situazione contabile della società al 30 giugno 2026, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS. Tale situazione evidenzia un utile netto di circa 430 milioni di euro e riserve disponibili pari a circa 3,635 miliardi di euro.

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