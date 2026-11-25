Eni accelera sul riacquisto di azioni proprie: investiti 23 milioni di euro il 16 novembre

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato il 16 novembre 2026 sull'Euronext Milan 884.183 azioni proprie, pari allo 0,03% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 26,0127 euro per azione, per un controvalore complessivo di 22.999.987,12 euro.



L'operazione rientra nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2026.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, il gruppo energetico ha reso noto di aver acquistato 103.212.876 azioni proprie (3,41% del capitale) per 2.422.915.101,94 euro.



Nel calcolo sono incluse anche le azioni proprie in portafoglio e quelle assegnate gratuitamente ad alcuni dirigenti al termine del Periodo di Vesting previsto dal Piano di incentivazione di lungo termine 2023-2025, approvato dall'Assemblea del 10 maggio 2023. La società ha quindi comunicato di detenere 187.980.697 azioni proprie, pari al 6,21% del capitale sociale







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.











Condividi

```