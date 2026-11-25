Hannover Re svela i target al 2029: atteso utile 2027 non inferiore a 2,9 miliardi

(Teleborsa) - Hannover Re ha annunciato oggi i target finanziari per il 2027, che vedono un utile non inferiore ai 2,9 miliardi, ed ha indicato che prevede una crescita dell'utile superiore a quella dell'EBIT a partire dal 2028, grazie alla riforma fiscale tedesca in materia di imposte sulle società.



Nel corso dell'investor Day di oggi, Hannover Re ha annunciato gli obiettivi strategici per il periodo 2027-2029, con l'obiettivo di raggiungere un rendimento annuo sul capitale proprio (ROE) di almeno il 18% e una crescita media annua dell'EBIT di almeno il 5%. L'utile netto è stimato non inferiore a 2,9 miliardi. I ricavi sono stimati in crescita nella parte bassa ad una cifra. Il combined ratio è indicato al di sotto dlel'85%, il risultato della riassicurazione vita a circa 975 milioni. ROI atteso a circa il 3,8%.



La società ha chiuso i primi nove mesi con ricavi lordi pari a 19,5 miliardi di euro, in calo dell'1% rospetto all'anno precedente. L'utile operativo (EBIT) aumenta del 16,5% a 2,9 miliardi, mentre l'utile netto del Gruppo cresce del 6,9% a 2,1 miliardi di euro. Il ritorno sul capitale proprio (ROE) raggiunge il 21,1%, mentre il ritorno sugli investimenti (ROI) è pari al 3,7%, superiore all'obiettivo di circa il 3,5%.



La compagnia tedesca ha confermato per il 2026 un obiettivo di utile netto di gruppo di almeno 2,7 miliardi di euro. Previsto anche un ROI del 3,8% ed una crescita dei ricavi da riassicurazione nel ramo danni (Property & Casualty), al netto delle fluttuazioni valutarie, nella parte intermedia a una cifra. Il combined ratio dovrebbe attestarsi al di sotto dell'87%, mentre il risultato del servizio di riassicurazione vita (Life & Health) dovrebbe raggiungere circa 975 milioni di euro. Le previsioni - si spiega - si basano sull'ipotesi che le spese per sinistri di elevata entità non superino in modo significativo i 2,5 miliardi di euro previsti, in aumento rispetto ai 2,3 miliardi di euro dell'anno precedente, e che i mercati dei capitali rimangano stabili.









(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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