Manovra: riammesso emendamento FdI su exit tax. Salvini in pressing su condono

(Teleborsa) - Semaforo verde della commissione Bilancio al ricorso di FdI sull'emendamento a prima firma Lucaselli alla manovra che riscrive la exit tax prevedendo che la tassa si applichi a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall'Italia con almeno 2 milioni di redditi e con distinguo rispetto all'atteggiamento fiscale dei Paesi di destinazione.



Manovra: riammesso emendamento FdI su exit tax



L'emendamento è rientrato "alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente" presupponendo - si spiega - che la nuova platea "non sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi" rispetto al testo. Niente da fare per quello della Lega che aumentava l'Ires per liberare risorse per il fondo pensioni.



Intanto, Matteo Salvini va in pressing sul condono edilizio: "ci sarà di certo un emendamento di maggioranza". Con Giorgia Meloni e Antonio Tajani "stiamo lavorando insieme", assicura. Se la firma sarà comune, resta da vedere sotto quale testo. E, prima ancora di trovare una sintesi tra gli alleati, la formula del silenzio-assenso cara al vicepremier leghista - accolta con più freddezza dagli alleati - solleva interrogativi sulla sua tenuta amministrativa. Di ipotesi, confessa a nome dell'Anci il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, "ne ho sentite talmente tante" da preferire di aspettare la "proposta reale".



Salvini in pressing su condono



Appena fuori da Palazzo Chigi, al termine della riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città, fissa già un principio: "Non possiamo far ricadere sui comuni problemi che sono decennali". Il condono resta fuori dal confronto tra i sindaci e la premier, tornata a presiedere la Conferenza dopo 26 anni di assenza dei capi di governo: l'ultimo a farlo, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, era stato Massimo D'Alema, nel 2000.

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