(Teleborsa) - Nuovo confronto tra i leader del centrodestra
sulla legge di Bilancio. Di rientro dal vertice dei Volenterosi di Berlino, la premier Giorgia Meloni ha convocato una videocall con Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi per fare il punto sulle modifiche alla manovra, a due giorni dalla riunione precedente. Al centro le risorse aggiuntive per la sanità e la rivalutazione delle pensioni, per le quali si cercano ancora le coperture. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri.
Secondo quanto trapela, la premier avrebbe chiesto agli alleati di evitare scontri e di non mostrarsi divisi
. Il richiamo arriva in una giornata segnata dalla spaccatura in Senato sull'emendamento di FdI che introduce gli e-book nel decreto scuola. La misura è passata in Aula con 84 sì e 76 no, nonostante il voto contrario di Forza Italia.
Al termine del vertice Salvini ha parlato di una "riunione molto produttiva, con al centro lavoro, previdenza e pensioni"
. "Ci sono alcuni aggiustamenti su cui stiamo lavorando, cercando anche le necessarie coperture", ha spiegato il vicepremier, citando la scuola, dove "bisogna investire più che fare altre scelte". "E si stanno cercando altre risorse in più sulla sanità e sulla salute, nonostante sia già al massimo storico", ha aggiunto. Per finanziare gli interventi, il leader della Lega guarda a banche, assicurazioni e al settore del gioco, anche online, ma non esclude di rivedere o rinviare altre spese.
In mattinata Meloni aveva annunciato un emendamento per estendere al Centro-Nord le semplificazioni burocratiche della ZES unica
, senza però gli incentivi fiscali riservati al Mezzogiorno. Restano invece distanze su altri dossier, a partire dal condono edilizio: Tajani ha assicurato che non ci saranno sanatorie generalizzate.
A ricordare i limiti di bilancio è il viceministro dell'Economia Maurizio Leo
: "Abbiamo solo 26 miliardi". Leo ha anche difeso il raddoppio della Tobin tax, criticato da Borsa Italiana e dalle associazioni di settore
, spiegando che la scelta serve a "trovare delle risorse per finanziare le misure previste".