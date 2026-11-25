Manovra, vertice a Palazzo Chigi sui lavori in commissione

Mangialavori: "Riunione serenissima". Il traguardo è l'Aula il 18 dicembre

(Teleborsa) - Si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione tra maggioranza e governo per definire metodo e programmazione dei lavori sulla manovra in commissione Bilancio della Camera. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo, la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta, i capigruppo e i relatori di maggioranza.



Mangialavori: "Semplicissima riunione organizzativa"



Il presidente della commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori, ha parlato di "una semplicissima riunione organizzativa come ce ne saranno tante da qui all'approvazione della manovra", "normalissima tra tutti i partiti per affrontare e organizzare un pochettino i lavori che dovremo volgere", "serenissima". "Non si è parlato di nessun tema particolare se non quello di una previsione di organizzazione che naturalmente dovremo condividere con l'ufficio in presidenza che ci sarà oggi in giornata", aggiunge.



Molinari: emendamenti segnalati a un terzo



"Abbiamo fatto una programmazione dei lavori, visto che la Camera ha un calendario abbastanza ingolfato in queste settimane, quindi abbiamo cercato di darci una regola su come procedere", ha spiegato il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Gli emendamenti "super segnalati" saranno "più o meno un terzo" dei 700 segnalati, circa 230. "C'è anche un discorso di come impegnare la commissione nel fine settimana, nelle sedute notturne e quant'altro", prosegue. "L'obiettivo resta arrivare in aula come fissato dalla capigruppo", il 18 dicembre, "se poi riuscissimo prima, sarebbe anche meglio".



Taxi, inammissibile l'emendamento di Azione



Intanto in commissione Bilancio è stato dichiarato inammissibile, per carenza di copertura finanziaria, l'emendamento di Azione sul tassametro fiscale per i taxi, il dispositivo che consentirebbe di registrare e trasmettere in via telematica gli incassi delle corse. "Per il terzo anno consecutivo abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio per introdurre il tassametro fiscale", ha affermato la firmataria, la vicepresidente di Azione Giulia Pastorella, ricordando che nelle due manovre precedenti lo stesso testo era stato ammesso e anche "segnalato". "Quest'anno, inspiegabilmente, è stato dichiarato inammissibile per carenza di copertura finanziaria. Una motivazione paradossale, considerato che la misura non comporta oneri per le finanze pubbliche ma, al contrario, contribuirebbe a generare maggiore gettito fiscale".

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