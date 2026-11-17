Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Lega congela Quota 64

(Teleborsa) - Ultime ore di trattativa nella maggioranza sulla legge di Bilancio. Alle 18 di oggi, martedì 17 novembre, scade il termine entro il quale i deputati dovranno presentare i loro emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Per sciogliere gli ultimi nodi è stato convocato il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alle 9.30. L'incontro era atteso già per ieri, ma è slittato ed è stato confermato in serata per questa mattina. Al tavolo, con la premier Giorgia Meloni, siedono i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Secondo alcune ricostruzioni la riunione potrebbe svolgersi in videocall.



Passo indietro della Lega su Quota 64

La novità politica della vigilia riguarda le pensioni. Il Carroccio rinuncia, almeno per ora, a inserire la cosiddetta Quota 64 tra i correttivi alla manovra. Ad ipotizzare questa soluzione è stato il senatore Claudio Borghi, ospite di Start, su SkyTg24. "Invece di metterlo dentro ad emendamenti - ha spiegato - sarà oggetto di un provvedimento a parte". Il partito di Salvini presenta la rinuncia come un cambio di percorso, non di obiettivo. Resta infatti l'impianto della proposta: uscita volontaria dal lavoro a 64 anni, in cambio del ricalcolo integrale dell'assegno con il metodo contributivo. La decisione di spostare la partita fuori dalla manovra appare ormai acquisita e attende ora la conferma formale del vertice.



Il nodo delle risorse

Il punto decisivo resta la destinazione delle coperture. La strada per un provvedimento autonomo è tracciata dall'articolo 52 della manovra, che stanzia 850 milioni l'anno fino al 2029 e rinvia a un successivo intervento legislativo. Borghi ha indicato una disponibilità iniziale di circa 800 milioni, che secondo lui potrebbe crescere. Sulla dotazione, però, convergono le richieste degli alleati. Fratelli d'Italia punta a destinare una parte delle risorse ai lavoratori impegnati in attività usuranti e ad altre misure sociali. Forza Italia chiede invece di attenuare la stretta sulla rivalutazione, estendendo l'adeguamento pieno all'inflazione agli assegni fino a cinque o sei volte il trattamento minimo. Lega e Forza Italia chiedono inoltre un intervento sulla previdenza delle forze dell'ordine e dei militari.



Dura la reazione delle opposizioni Per il deputato dem Arturo Scotto le promesse leghiste "assomigliano a un assegno postdatato", mentre il Pd accusa la Lega di rinviare ancora una volta la riforma previdenziale[8].



Margini stretti e "muri portanti"

Lo spazio di manovra resta ridotto. Il margine è di circa 120 milioni di euro, su una legge di Bilancio da circa 26 miliardi, e con queste risorse il vertice non può modificare i saldi della manovra. Giorgetti ha fissato il perimetro: "I muri portanti non si toccano", e ogni modifica dovrà avere una copertura.



Il primo dossier aperto è il Superbonus: la manovra prevede di spalmare su dieci anni circa 20 miliardi di crediti fiscali, misura contestata dalle banche. Si valutano correttivi per escludere le piccole e medie imprese, e secondo indiscrezioni la ripartizione potrebbe scendere a cinque anni.



Appaiono ormai definiti lo stop ai tagli alla scuola e la modifica dell'exit tax con una soglia più alta. Sulla scuola, in particolare, il governo ha annunciato di voler ritirare il taglio di quasi 7 mila posti tra docenti e personale Ata.



Sulla sanità sono in discussione 500 milioni di euro per gli stipendi di medici e infermieri. Le Regioni propongono però di destinare al settore gli 1,6 miliardi previsti per i voucher agli over 75. L'apertura del ministro Orazio Schillaci mira anche a far rientrare lo sciopero del 5 dicembre, che per ora resta confermato.



Rimane infine aperto il capitolo banche. Salvini ha assicurato che la Lega sarà in prima fila se il Parlamento chiederà un contributo aggiuntivo, ma Lupi ha escluso ulteriori contributi dagli istituti di credito.





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