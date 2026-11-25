Povertà alimentare in aumento: crescono famiglie, minori e lavoratori in difficoltà in Italia

(Teleborsa) - In Italia, riuscire a mettere in tavola un pasto adeguato è una difficoltà sempre più concreta per molte famiglie e persone sole. In un contesto socioeconomico complesso, segnato anche da tensioni geopolitiche internazionali e dalle loro ripercussioni sui costi energetici e sulle filiere agroalimentari, il prezzo del cibo continua a pesare sui bilanci delle persone, che si trovano nella morsa della Inflation Inequality (la disuguaglianza da inflazione) e del calo dei salari reali.



Secondo i dati ISTAT, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 il costo dei beni alimentari è aumentato quasi del 25%, mentre nel 2025 il 29% delle famiglie italiane ha dichiarato di aver ridotto la spesa alimentare, acquistando prodotti in quantità minori o di qualità inferiore.



A fronte di queste difficoltà, continua l’impegno di Operazione Pane, la campagna di solidarietà promossa da Antoniano per raccogliere fondi a sostegno di una rete che oggi conta 20 realtà francescane in Italia e 5 nel mondo che garantiscono sostegno alimentare alle persone e alle famiglie in difficoltà, affiancando spesso alla distribuzione di cibo anche altre forme di aiuto.



A raccontare la cronicizzazione del fenomeno e la portata di questo impegno sono i dati dell’Osservatorio 2026 di Antoniano sulla povertà in Italia: quest’anno, le realtà italiane di Operazione Pane hanno distribuito in media 2.250 pasti al giorno (+4% rispetto al 2025), per un totale di 57.590 pasti al mese. Considerando un costo medio di 7,43 euro per pasto, il valore economico del servizio ha raggiunto i 425.480 euro mensili, a testimonianza delle risorse necessarie per garantirne la continuità. Al lavoro delle mense si aggiunge la distribuzione di pacchi alimentari: nel 2026 ne sono stati distribuiti in media 2.201 al mese, il 23,5% in più rispetto al 2025.



Nata per sostenere le mense e le realtà francescane, Operazione Pane ha costruito negli anni una rete che offre assistenza alimentare, ascolto e accompagnamento alle persone più fragili. Un’attività quotidiana che ha consentito ad Antoniano di sviluppare un osservatorio privilegiato sulla povertà e sul disagio sociale in Italia.



Attraverso i dati del 2026, l’Osservatorio restituisce un quadro dell’evoluzione dei bisogni e del lavoro svolto dalla rete, dando valore a un impegno collettivo che mira a offrire sostegno, dignità e nuove opportunità a chi vive situazioni di difficoltà.



"Il cibo è la prima porta d'accesso in un percorso che è fatto di vicinanza e ascolto. Un pasto o un pacco alimentare da soli compensano un bisogno immediato, ma non trasformano le cause profonde della povertà, come l'aumento degli affitti o il lavoro precario", spiega Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano. "Siamo di fronte a una povertà multidimensionale in cui l'isolamento, il disagio psichico e l'impatto dei conflitti bellici e del cambiamento climatico sui più fragili richiedono risposte integrate per restituire dignità e autonomia alle persone. Serve un grande lavoro di rete con gli altri attori del terzo settore, che come noi si impegnano a contrastare il fenomeno della povertà, e con le istituzioni, che dovrebbero mettere in atto scelte coraggiose per permettere a chi vive in fragilità di lasciarsi alle spalle incertezze e precarietà".



Famiglie in povertà in Italia: aumentano i minori e le mamme sole

La povertà coinvolge un numero crescente di famiglie, anche di dimensioni ridotte, con conseguenze che possono incidere sul benessere e sulla crescita dei più piccoli. Secondo i dati dell’Osservatorio 2026 di Antoniano, sono 1.352 i nuclei familiari sostenuti dalla rete di Operazione Pane, il 17% in più rispetto al 2025, con una media di 3 componenti per famiglia, uno in meno rispetto all’anno precedente. La Campania concentra il 29% delle famiglie assistite a livello nazionale, mentre l’aumento più marcato si registra in Piemonte (+133%).



A destare particolare attenzione è la crescita dei minori, che raggiungono quota 1.527 (+35% rispetto al 2025), con un’età media di poco superiore ai 6 anni. Il Piemonte raccoglie il 26% dei bambini e ragazzi assistiti dalla rete e registra anche in questo caso l’incremento più consistente rispetto al 2025 (+122%).



Un’altra tendenza significativa riguarda le mamme sole, il cui numero è più che raddoppiato rispetto al 2025: sono 337 (+103%), pari al 31% delle madri sostenute, con un’incidenza cresciuta di circa 10 punti percentuali. La quota maggiore delle mamme sole assistite dalla rete si trova in Campania (37% del totale nazionale). La monogenitorialità interessa però anche i padri: il 16% di quelli sostenuti si occupa da solo della famiglia; a livello nazionale, il Piemonte concentra il 37% dei papà soli.



Quanto alle provenienze geografiche delle famiglie sostenute, il 43% delle segnalazioni raccolte dalle realtà francescane riguarda Paesi europei (tra i quali spicca l’Ucraina, ancora interessata dal conflitto iniziato nel 2022). Cresce la presenza di famiglie di origine italiana: sono 595 (+18,5%), pari al 44% di tutti i nuclei sostenuti, e tra queste 279 sono monogenitoriali. La distribuzione territoriale vede al primo posto la Campania, che raccoglie il 41% delle famiglie di origine italiana assistite a livello nazionale, mentre guardando all'incidenza sul totale regionale, è la Puglia a registrare il valore più elevato (93,5%).



Aumentano le persone senza dimora, i working poor e gli over 60

La povertà tra le persone singole in Italia assume forme sempre più diversificate, coinvolgendo individui di ogni età, da chi non ha una casa stabile a chi, pur lavorando, non dispone di un reddito sufficiente per affrontare il costo della vita. Secondo l’Osservatorio 2026 di Antoniano, sono 6.004 le persone singole sostenute dalla rete di Operazione Pane, in calo del 9% rispetto al 2025; la maggior parte si concentra in Emilia-Romagna (40% del totale nazionale). Le donne rappresentano il 24% dei singoli assistiti e sono in minoranza in quasi tutte le regioni; fa eccezione la Campania, dove costituiscono il 63% delle persone singole sostenute. Nonostante il calo complessivo, alcune fragilità risultano in forte crescita. È il caso delle persone senza dimora, che oggi rappresentano il 54% dei singoli assistiti, con un incremento del 95% rispetto al 2025. Quasi la metà delle persone senza dimora sostenute dall’intera rete si concentra in Emilia-Romagna, che da sola accoglie il 48% del totale nazionale.



In aumento anche la povertà lavorativa. I working poor assistiti da Operazione Pane sono 1.004 (+31% rispetto al 2025) e rappresentano il 17% delle persone singole sostenute. La Lombardia raccoglie il 39% del totale nazionale, ma è la Campania a registrare l’incidenza più elevata sul proprio territorio: il 52% dei singoli sostenuti in Campania rientra infatti tra i lavoratori poveri.



Il quadro cambia anche in base all’età. La fascia più rappresentata è quella tra i 30 e i 44 anni (30%), seguita dai 45-59enni (29%), mentre gli over 60 costituiscono il 22% delle persone singole assistite, con un aumento del 3% rispetto al 2025. A livello regionale, la Calabria registra la maggiore incidenza di over 60, pari al 60% dei singoli sostenuti, nel Lazio, invece, prevalgono le fasce più giovani: il 74% delle persone assistite ha meno di 45 anni.



Cresce infine la presenza delle persone singole di origine italiana, che rappresentano il 33% del totale, con un aumento del 45% rispetto al 2025 e un’incidenza cresciuta di oltre 12 punti percentuali. Si concentrano principalmente in Emilia-Romagna (32% del totale nazionale), ma considerando il peso della categoria sul totale delle persone sostenute, è la Sicilia a registrare la percentuale più elevata (64%).



Bologna, lavorare non basta più: +105% di lavoratori in difficoltà tra le persone sostenute da Antoniano

A Bologna, cuore della rete di Operazione Pane, l’Osservatorio 2026 di Antoniano registra un aumento delle famiglie in difficoltà e dei lavoratori poveri. Sono 150 le famiglie sostenute (+23% rispetto al 2025), pari all’11% del totale nazionale, e 244 i minori assistiti (+1%). Particolarmente significativo è il dato delle mamme sole, che aumentano del 28% e rappresentano il 51% delle madri sostenute sul territorio.



Sul fronte delle persone singole, Bologna conta 2.267 beneficiari (+2%), pari al 38% del totale nazionale. Tra questi, 1.500 sono senza dimora (il 66% dei singoli assistiti in città), ma a crescere sono soprattutto i working poor, che raggiungono quota 80 (+105% rispetto al 2025), pur rappresentando il 3,5% delle persone singole sostenute.



Per rispondere a queste difficoltà, la realtà bolognese affianca ai servizi di ascolto, accompagnamento e accoglienza l’attività della mensa, aperta sette giorni su sette, che distribuisce 270 pasti al giorno, per un totale di 8.100 al mese (+8%). Un impegno sostenuto anche dal contributo di 700 volontari.



Sostieni Operazione Pane: insieme contro la povertà alimentare in Italia

Ogni giorno, le realtà francescane della rete di Operazione Pane accolgono e sostengono persone singole e famiglie in difficoltà, offrendo non soltanto un pasto caldo, ma anche ascolto, vicinanza e un aiuto concreto per affrontare le fragilità quotidiane. Un impegno reso possibile grazie alla dedizione dei frati, al contributo prezioso dei volontari, alla solidarietà dei donatori e al sostegno dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro dell’Antoniano, che contribuiscono a diffondere i valori dell’accoglienza e della condivisione.







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