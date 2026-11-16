Ocse: in Italia reddito reale famiglie in calo, pesa inflazione

nel secondo trimestre

(Teleborsa) - In Italia, il reddito reale pro capite delle famiglie ha registrato un calo dell'1% nel secondo trimestre del 2026, a fronte di un'espansione dello 0,4% nel primo trimestre. Una flessione determinata dall'inflazione, che si è attestata all'1,4%, e da una riduzione delle prestazioni sociali nette. E' quanto emerge dai dati Ocse che indicano, nella media dei Paesi, un calo dello 0,1%.



giù reddito reale famiglie



Tra i 20 Paesi per i quali sono disponibili dati, 12 hanno registrato una crescita del reddito reale pro capite delle famiglie, mentre 8 hanno riportato una contrazione.



pesa inflazione



Nell'ambito delle economie del G7, la crescita del reddito reale pro capite delle famiglie è scesa dallo 0,4% allo 0,0% nel secondo trimestre del 2026. Nello stesso periodo il Pil reale pro capite ha invece continuato a crescere, segnando un +0,6% nel secondo trimestre del 2026, dopo un'espansione dello 0,4% nel primo trimestre dello stesso anno. In Francia, sia il reddito reale pro capite delle famiglie che il PIL reale pro capite hanno continuato a contrarsi nel secondo trimestre del 2026, rispettivamente dello 0,6% e dello 0,1%, dopo aver registrato entrambi un calo dello 0,2% nel trimestre precedente. Negli Stati Uniti, il reddito reale pro capite delle famiglie ha subito una contrazione più contenuta, pari allo 0,1%, dopo diversi trimestri di crescita, mentre il PIL reale pro capite è aumentato dello 0,5%.



Polonia corre



Tra gli altri paesi Ocse, l'aumento più marcato del reddito reale pro capite delle famiglie si osserva in Polonia, dove la crescita delle retribuzioni dei lavoratori e dei redditi netti da capitale ha spinto tale indicatore verso l'alto del 2,5%.



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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