(Teleborsa) - TerniEnergia Progetti
, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale, ha ricevuto oggi da Borsa Italiana l'ammissione
alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei "Warrant TERNIENERGIA 2026-2029" sul mercato Euronext Growth Milan
, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie e dei warrant è previsto per il 27 novembre
prossimo.
La società ha raccolto euro 1.914.220
, interamente rivenienti da un aumento di capitale e il collocamento, rivolto a investitori qualificati e professionali italiani ed esteri, ha avuto ad oggetto 1.243.000 nuove azioni ordinarie
al prezzo di euro 1,54
per azione ordinaria.
I "Warrant TERNIENERGIA 2026-2029
", complessivamente pari a 1.243.000
, saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria posseduta a favore di tutti coloro che all'inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento.
I warrant consentiranno di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 3 warrant
presentati per l’esercizio.
A seguito del collocamento, il capitale è pari a euro 1.921.500
, composto da 3.453.000 azioni ordinarie
, di cui 1.243.000 di nuova emissione. Sono presenti, inoltre, 390.000 azioni a voto plurimo, non oggetto di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Terni Grandi Impianti, le quali attribuiscono 10 voti per ciascuna azione e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni azione a voto plurimo.
La capitalizzazione
è pari a euro 5.317.620
e il flottante
si attesta al 36,00%
delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, corrispondente al 32,34% del capitale sociale post quotazione.