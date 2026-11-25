Zucchi, svolta l'udienza di conferma misure protettive e concessione misure cautelari

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato tra il 30 settembre e il 15 ottobre, le società Vincenzo Zucchi , Bassetti Italia e Basitalia rendono noto che oggi si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Busto Arsizio al fine della conferma delle misure protettive e concessione delle misure cautelari richieste a seguito dell’accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, ad esito della quale il Giudice si è riservato.



Le società comunicheranno quanto disposto a seguito dello scioglimento della suddetta riserva.

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