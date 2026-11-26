Amsterdam: scambi in forte rialzo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di acciaio , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,92%.



La tendenza ad una settimana di ArcelorMittal è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di ArcelorMittal mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 52,08 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 51,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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