BAPS, Standard Ethics assegnato outlook "Positivo"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Positivo" a Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS). Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" è confermato. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Secondo la metodologia di Standard Ethics, la banca tratta alcuni temi socio-ambientali ed offre una rendicontazione extra-finanziaria adeguata. A livello apicale, ha istituito il Comitato Rischi e Sostenibilità a presidio e tutela dei rischi e delle principali tematiche ESG.



Gli analisti auspicano ulteriori progressi nella redazione e pubblicazione di nuove policy ESG nonché nella implementazione di una disclosure multilingua. Inoltre, strumenti di governo come policy e Codice Etico potrebbero rafforzarsi con l'inserimento di richiami espliciti alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue sulla Sostenibilità.



Tra i temi di governance, si segnala anche che sussistono margini di miglioramento circa l'assetto quali-quantitativo del CdA, in osservanza ai principi di indipendenza e parità di genere definiti dall'Ocse.

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