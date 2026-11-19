ReportAziende, Natale: il dolciario corre e i giocattoli frenano

(Teleborsa) - Dolci e giocattoli condividono un posto sotto l’albero, ma le imprese che li producono e li vendono raccontano storie economiche diverse. In vista del Natale, un’elaborazione su dati ReportAziende mette a confronto questi comparti: tra il 2021 e il 2025, a parità di imprese, il fatturato dei produttori dolciari cresce del 59,3%, mentre quello dei produttori di giocattoli aumenta dell’1,7%. Nel commercio al dettaglio, invece, il 2025 segna una battuta d’arresto per entrambi, più marcata per i giocattoli.



L’analisi comprende 9.696 imprese con sede in Italia e approfondisce i risultati economici delle 1.308 società con fatturato e bilancio 2025 disponibili. È una fotografia delle aziende dietro due categorie simbolo dei regali natalizi: i dati riguardano gli esercizi annuali e non misurano la spesa per le feste né prevedono gli acquisti del Natale 2026.



Il dolciario cresce anche oltre i grandi operatori



Nel campione costante di 188 produttori dolciari, il fatturato passa da 5,73 miliardi di euro nel 2021 a 9,13 miliardi nel 2025. Il solo ultimo esercizio registra un aumento del 12,2%. La crescita dei ricavi è diffusa: il 92,6% delle società supera i livelli del 2021 e, anche escludendo i cinque maggiori operatori, l’incremento nei quattro anni raggiunge il 62,3%. Si tratta di variazioni nominali, che incorporano anche l’effetto dei prezzi e non equivalgono a un aumento delle quantità vendute.



Diverso il quadro dei produttori di giocattoli. Nel campione costante di 28 società, il recupero del 2025 (+4,1%) porta la crescita rispetto al 2021 ad appena l’1,7%. Escludendo il primo operatore, il fatturato degli altri produttori scende invece del 19,5% nei quattro anni. Un risultato da leggere tenendo conto della dimensione ridotta del campione e della forte concentrazione del comparto.



Il punto più fragile è il commercio al dettaglio



È nel commercio al dettaglio che emerge il segnale di maggiore difficoltà. Nel 2025, sui rispettivi campioni costanti, il fatturato arretra dell'1,4% nel dettaglio di dolciumi e del 5% nel dettaglio di giochi e giocattoli. Per quest’ultimo comparto il calo arriva dopo tre anni di crescita progressivamente più contenuta.



Anche i risultati d'esercizio segnalano difficoltà: tra le società del dettaglio con bilancio 2025 disponibile, chiude in perdita il 29,6% di quelle che commerciano giocattoli e il 30,5% di quelle che vendono dolciumi. Circa tre società su dieci in entrambi i casi. Il dato riguarda le società analizzate, non i singoli negozi né le imprese individuali, per le quali non sono disponibili gli stessi dati economici.



Napoli prima per numero di imprese



La mappa dei due settori riserva un altro elemento di interesse: la provincia di Napoli conta 956 imprese, quasi una su dieci del perimetro analizzato, davanti a Roma (655) e Milano (440). È prima in tre comparti su cinque: produzione dolciaria, commercio al dettaglio di dolciumi e commercio al dettaglio di giocattoli.



A livello regionale guida la Campania, con 1.662 imprese, il 17,1% del totale, seguita da Lombardia (1.132), Sicilia (978) e Lazio (941). La Lombardia è invece prima nella fabbricazione di giocattoli, con 44 imprese. Questi primati descrivono la presenza delle aziende sul territorio, non il loro peso in termini di fatturato o il numero dei punti vendita.

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