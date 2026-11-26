Black Friday: per gli italiani cresce l’interesse per i condizionatori

Findomestic: quasi 2 italiani su 10 pensano all’acquisto entro l’estate

(Teleborsa) - Tra gli acquisti programmati dagli italiani per il Black Friday spunta anche il condizionatore: dopo l’estate rovente dello scorso anno, cresce la voglia di prepararsi al meglio alla prossima stagione estiva.



Il 13% degli italiani pensa di acquistare o installare un condizionatore fisso o portatile nei prossimi tre mesi; la quota sale al 16% se l’orizzonte si allunga alla prossima estate. Le temperature elevate dei mesi scorsi hanno condizionato la quotidianità degli italiani: il 74% ha risposto che hanno influito abbastanza se non molto o moltissimo (30%) su abitudini, consumi e benessere fisico. Soltanto l’11% dichiara di non aver cambiato nulla a causa del caldo. È quanto emerge dall’ultimo osservatorio mensile di Findomestic.



"L’ultima estate ha spinto molte famiglie a non considerare più il raffrescamento come un tema da affrontare solo quando arriva il caldo - commenta Alex Papi, economista di Findomestic -. "L’impatto delle temperature elevate emerge con chiarezza dalle vendite dei condizionatori. Tra gennaio e agosto 2026, il mercato ha raggiunto quasi 400 milioni di euro, in crescita del 16%. La vera accelerazione è stata però tra giugno e agosto 2026, con oltre 260 milioni di euro di fatturato e una crescita del 30%. Oltre il 70% del valore dell’intero anno si è quindi concentrato tra giugno e agosto". Il dato evidenzia – aggiunge Papi - una domanda ancora fortemente reattiva: le famiglie sono tornate ad acquistare soprattutto quando il caldo era già arrivato. La nuova consapevolezza climatica potrebbe però favorire, in prospettiva, comportamenti più anticipatori. Il Black Friday può diventare un’occasione utile per programmare, un messaggio chiaro anche per le aziende del settore che potrebbero lanciare delle offerte specifiche".



"Il caldo ha modificato anche il modo di vivere e di consumare - aggiunge Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic -. Il 48% ha cambiato le proprie abitudini durante la giornata, il 27% ha cambiato l’alimentazione e il 21% ha modificato gli orari del sonno. Anche lo shopping si è adattato: il 35% ha evitato le ore centrali, il 24% ha frequentato di più centri commerciali e grandi superfici climatizzate e il 22% ha fatto più acquisti online. Il comfort termico sta diventando un fattore sempre più concreto nelle scelte quotidiane".



La scorsa estate tre italiani su dieci hanno utilizzato con maggiore frequenza il condizionatore accettando anche bollette più alte. Allo stesso tempo, come rilevato dall’Osservatorio Findomestic, il 27% ha preferito ventilatori o limitato l’uso del climatizzatore per contenere consumi e spesa, mentre il 23% ha impostato temperature più alte per ridurre l’assorbimento di energia. Il caldo ha modificato anche altre abitudini domestiche: il 37% ha cercato di usare meno forno, fornelli e sistemi di produzione di acqua calda e il 13% ha controllato più frequentemente i consumi elettrici o modificato le tariffe. L’esperienza delle ultime estati lascia un segno anche sulle scelte future: il 35% si dichiara oggi più disponibile rispetto a qualche anno fa a investire per migliorare comfort ed efficienza dell’abitazione. Passando al capitolo vacanze Il 30% degli italiani dichiara che sceglierà o potrebbe scegliere destinazioni più fresche per le vacanze, il 26% pensa di evitare località considerate troppo calde e il 23% guarda con maggiore interesse a montagna e collina. Il 22% è disposto a cambiare periodo dell’anno per partire e per il 21% la presenza dell’aria condizionata diventa un criterio importante nella scelta della struttura turistica.

Condividi

```