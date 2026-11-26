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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,03%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 22.226,88 punti
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26 novembre 2026 - 10.25
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Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,03%, archiviando la seduta a 22.226,88 punti.
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