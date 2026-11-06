Milano 5-nov
50.506 0,00%
Nasdaq 5-nov
26.630 -6,36%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 5-nov
10.783 0,00%
Francoforte 5-nov
26.325 0,00%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,39%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.492,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,39%
Ottima performance per Hong Kong (+2,39%), che archivia la giornata a 24.492,12 punti.
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