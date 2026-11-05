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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 4,82%
L'Indice Hang Seng chiude a 24.659,03 punti
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05 novembre 2026 - 06.20
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Ottima performance per Hong Kong (+4,82%), che archivia la giornata a 24.659,03 punti.
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