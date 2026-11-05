Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 4,82%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.659,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 4,82%
Ottima performance per Hong Kong (+4,82%), che archivia la giornata a 24.659,03 punti.
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