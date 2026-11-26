Energia: certificazione edifici, ENEA completa la mappatura nazionale

Rapporto ENEA-CTI 2026, confermati progressi del patrimonio edilizio italiano

(Teleborsa) - Il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), gestito da ENEA, ha raggiunto nel 2025 una copertura nazionale completa con oltre 1,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica (APE) inviati da tutte le regioni. È quanto emerge dal VII Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici 2026, realizzato da ENEA e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) e presentato oggi a Roma.



I numeri del Rapporto confermano il graduale miglioramento del patrimonio edilizio nazionale certificato. Il confronto tra il dataset storico al 2024 e quello aggiornato al 2025 evidenzia un leggero miglioramento delle classi più efficienti A4-B (+0,2 punti percentuali) e una riduzione in quelle più energivore F-G (-0,9 pp). La nuova situazione aggiornata al 2025 vede le classi A4-B rappresentare il 15,4% del totale e le classi F-G il 49,9%.



Per quanto riguarda le destinazioni d’uso, la quota degli immobili residenziali censiti nel SIAPE nel 2025 è pari al’86,5%, con il residuale 13,5% costituito da edifici non residenziali, con una variazione minima rispetto al 2024.



Sempre con riferimento al solo campione 2025: nel settore residenziale, il 16,2% degli APE rientra nelle classi A4-B, mentre il 47,8% si concentra nelle fasce F-G. Nel settore non residenziali il quadro migliora, con il 19,4% dei certificati nelle classi più efficienti e il 31,2% in quelle più energivore.



Oltre alla fotografia statistica, il documento evidenzia l’evoluzione dell’APE da semplice documento certificativo a componente strategica di un sistema informativo nazionale sempre più integrato. Il documento approfondisce infatti il percorso verso il Catasto Energetico Unico nazionale, destinato a integrare dati energetici, catastali e territoriali attraverso avanzati strumenti di interoperabilità.



"Il SIAPE costituisce la più ampia base informativa sulle prestazioni energetiche degli edifici italiani, a conferma del ruolo sempre più centrale della certificazione energetica nelle strategie di decarbonizzazione del patrimonio edilizio", sottolinea il Direttore Generale ENEA, Gianluca Calabretta. "Gli Attestati di Prestazione Energetica non rappresentano più soltanto uno strumento di classificazione degli edifici, ma una base informativa strategica per orientare interventi di riqualificazione, investimenti e politiche energetiche. La disponibilità di dati affidabili, aggiornati e interoperabili costituisce infatti una condizione essenziale per affrontare le sfide della transizione".



"Il Rapporto segna una tappa particolarmente significativa nel percorso di consolidamento del sistema nazionale della certificazione energetica", dichiara il Direttore Generale del CTI, Antonio Panvini. "Con il completamento della copertura del SIAPE e il progressivo miglioramento della qualità dei dati, disponiamo, per la prima volta, di una base dati estesa all'intero territorio nazionale, in grado di restituire una fotografia sempre più rappresentativa delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano. Un patrimonio informativo fondamentale per supportare le future politiche di efficienza energetica richieste anche dalla nuova Direttiva EPBD".

Condividi

```