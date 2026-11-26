Londra: brillante l'andamento di ICG

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che lievita del 3,61%.



La tendenza ad una settimana di ICG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di ICG mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,92 sterline con area di resistenza individuata a quota 18,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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