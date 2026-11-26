Londra: scambi al rialzo per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
L'andamento di Lion Finance Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 118,7 sterline con tetto rappresentato dall'area 120,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 117,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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