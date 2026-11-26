Londra: scambi al rialzo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.



L'andamento di Lion Finance Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 118,7 sterline con tetto rappresentato dall'area 120,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 117,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```