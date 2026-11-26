Parigi: risultato positivo per Accor
(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo di servizi francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della big delle catene alberghiere confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 49,72 Euro con primo supporto visto a 49,06. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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