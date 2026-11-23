Parigi: balza in avanti Accor
(Teleborsa) - Avanza il Gruppo di servizi francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della big delle catene alberghiere si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,91 Euro. Prima resistenza a 48,96. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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