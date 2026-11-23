Parigi: balza in avanti Accor

(Teleborsa) - Avanza il Gruppo di servizi francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della big delle catene alberghiere si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,91 Euro. Prima resistenza a 48,96. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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