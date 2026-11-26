Piazza Affari: balza in avanti Italmobiliare
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di partecipazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Italmobiliare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,58%, rispetto a -1,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La situazione di medio periodo della holding resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,93 Euro. Supporto visto a quota 25,23. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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