Piazza Affari: balza in avanti Italmobiliare

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di partecipazioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Italmobiliare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,58%, rispetto a -1,32% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La situazione di medio periodo della holding resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,93 Euro. Supporto visto a quota 25,23. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```