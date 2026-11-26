Meloni: "niente tagli in prossimo bilancio Ue, salvaguardare Pac e Coesione"

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Romania, Nicu?or Dan, hanno co-presieduto questa mattina a Bruxelles, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio europeo straordinario, una nuova riunione dei Leader del gruppo “Amici della Coesione”, dedicata al negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2028-2034.



Meloni: "niente tagli in prossimo bilancio Ue



L’incontro - spiega una nota di Palazzo Chigi - ha consentito di fare il punto sugli ultimi sviluppi del negoziato, alla luce della nuova Negobox presentata dal Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e sulla base della piattaforma negoziale comune definita dai Leader del gruppo lo scorso ottobre.



salvaguardare Pac e Coesione



Il Presidente Meloni ha ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio europeo e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Politica agricola comune e alla Politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell’Unione.



I Leader del gruppo hanno convenuto di affidare ai Presidenti Meloni e Dan il compito di rappresentare le posizioni comuni degli “Amici della Coesione” negli incontri negoziali previsti nel corso della giornata.

Condividi

```