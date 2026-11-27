Attacco Libia, Zelensky fa dietrofront: "Non coordinato con partner". Meloni: "No iniziative rischio per Italia"

il chiarimento del leader ucraino che ha sentito al telefono la presidente del Consiglio

(Teleborsa) - Dietrofront del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in una intervista alla Bbc, aveva rivelato che l'attacco in Libia contro le navi russe era coordinato con gli alleati. Salvo fare immediatamente dietrofront dopo aver sentito al telefono la premier italiana Giorgia Meloni. Il leader di Kiev ha riferito che "la recente operazione in Libia è stata condotta senza coordinamento con i nostri partner europei".



Attacco Libia, Zelensky: "Coordinato con alleati". Anzi no



Inutile dire che le parole del leader ucraino avevano provocato l'immediata e dura reazione dal ministro degli Esteri Tajani: “Non c’è mai stato alcun coordinamento. Anche il Ministro degli Esteri Sybiha ha detto che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia. Quello che ha detto Zelensky non è vero".



"Zelensky ha detto una cosa falsa. Ue, Nato, Francia e Regno unito, nessuno sapeva nulla. Non solo l’Italia non sapeva nulla ma nessun altro paese alleato", aveva fatto eco anche il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo all'assemblea di Noi Moderati.



Meloni a Zelensky: "No iniziative rischio per Italia"



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel colloquio con il presidente ucraino Zelensky ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ma - spiega una nota di palazzo Chigi - ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell'accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell'Italia e della regione. Il presidente Zelensky ha confermato che l'operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante, spiega la nota.



Russia: "Regime Kiev una minaccia. Italia apra occhi"



Intanto, l'ambasciata russa in Italia ha ammonito l'Italia ad "aprire gli occhi" sull'Ucraina, dopo l'attacco a due navi nel porto di Bengasi. "La Russia ha ripetutamente messo in guardia la comunità internazionale dai gravissimi pericoli insiti nell'ammiccamento al regime di Kiev. La natura aggressiva di questo regime e la sua disponibilità a commettere qualsiasi crimine pur di restare a galla lo spingono a trascinare il maggior numero possibile di Paesi nella guerra contro la Russia", si legge in una nota.



Libia, Salvini presiederà riunione urgente Comitato interministeriale sicurezza marittima l'1 dicembre



Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, presiederà martedì primo dicembre una riunione urgente del Comitato Interministeriale per la sicurezza marittima (Cism) in formato ristretto, anche "alla luce dei recenti attacchi nel Mediterraneo, a partire dall’episodio al largo delle coste libiche". Lo comunica il Mit in una nota. Al centro del vertice "le criticità connesse all’aggravamento del quadro geopolitico internazionale, anche in considerazione dei rischi di un’estensione del conflitto russo-ucraino nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla libertà di navigazione, alle possibili ripercussioni sul traffico mercantile e alla tutela degli interessi nazionali".

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