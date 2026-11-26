Ucraina, Meloni: "La guerra non si può allargare al Mediterraneo"

Sulla manovra "convergenza nella maggioranza", su superbonus "ancora al lavoro"

(Teleborsa) - "La guerra non si deve e non si può allargare al Mediterraneo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo, in riferimento agli attacchi ucraini in Libia. Sulla manovra ha invece rivendicato "grande convergenza nella maggioranza" e ha confermato che sul superbonus "stiamo ancora lavorando".



Ucraina: "Chiari con gli amici ucraini"



"Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner", ha affermato la premier. "Penso che dobbiamo anche fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi".



Interpellata sul possibile legame tra gli aiuti a Kiev e l'episodio libico, ha risposto: "Io non legherei la questione delle risorse all'Ucraina" a quegli attacchi. "Dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini. E quindi su questo sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky".



Manovra: "Stiamo dipanando le matasse"



Sul fronte della legge di bilancio, Meloni ha detto di aver "fatto un ottimo lavoro" e di continuare a farlo "anche nell'ultima riunione di ieri, c'è grande convergenza nella maggioranza. Stiamo piano piano dipanando tutte le matasse, stiamo cercando le soluzioni migliori a ogni problema. E i problemi sono molti". Avviate anche "una serie di interlocuzioni con i comuni" per cercare "altre soluzioni per qualche altra risorsa che possa aiutare i comuni": un confronto che, secondo la premier, "sta dando dei risultati ottimi".



Sul numero degli emendamenti Meloni non ha dato una risposta precisa: "Tutto quello che serve ovviamente per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile, però ovviamente noi abbiamo anche delle tempistiche". Poi l'invito a stringere: "A un certo punto bisognerà tirare le somme e a quel punto la maggioranza dovrà andare secondo me avanti il possibile in modo spedito col Parlamento e compatto perché noi dobbiamo licenziare la legge di bilancio per il bene di tutti".

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