Ucraina, Zelensky: affondata la corvetta russa Merkuriy al largo della Libia

Kiev rivendica l'attacco con sette droni navali di produzione nazionale

(Teleborsa) - Le forze ucraine hanno affondato la corvetta russa Merkuriy vicino alle coste della Libia, impiegando sette droni navali di fabbricazione ucraina. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram, definendo l'azione "un'operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra russa". Secondo Zelensky, la nave è stata affondata nonostante i tentativi di difesa russi. Si tratta di una delle unità più recenti della flotta di Mosca, entrata in servizio nel 2023, quindi già durante l'invasione su vasta scala. Nell'attacco è stato distrutto anche un elicottero da combattimento Ka-27.



Il secondo obiettivo era la nave da carico russa MV Angara, che secondo Kiev veniva usata per il trasporto di armi ed è stata colpita. Zelensky ha ringraziato il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) e le altre unità delle Forze di difesa coinvolte, spiegando di aver ricevuto nelle ultime 48 ore rapporti dettagliati sull'andamento della missione. "Proseguiamo le operazioni nelle aree marittime designate", ha aggiunto.



La rivendicazione arriva dopo le notizie diffuse domenica dalle autorità libiche. Secondo due funzionari militari libici citati dall'Associated Press, la Merkuriy si trovava ormeggiata nella base navale di Bengasi, nell'est del Paese, quando è stata gravemente danneggiata dall'attacco, che ha provocato anche un incendio nella struttura. Un'indagine preliminare indica che i droni sarebbero partiti da una base gestita da forze ucraine nella Libia occidentale. Le immagini satellitari diffuse da Vantor mostrano la corvetta capovolta. Secondo l'amministrazione di Bengasi, la nave aveva attraccato per rifornirsi in base a un accordo di cooperazione tra la Russia e il governo della Libia orientale.



La Merkuriy, una corvetta della classe Steregushchiy, era impiegata per scortare i trasporti russi, comprese le navi con carichi militari dirette in Libia e in altri Paesi africani a supporto dell'Africa Corps, la formazione militare russa attiva nel continente. L'attacco segna un'ulteriore estensione della campagna ucraina contro la flotta russa, ben oltre il Mar Nero.

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