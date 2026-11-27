Bankitalia, Trequattrini: minacce cyber alla PA ormai strutturali, privacy e sicurezza da progettare insieme

(Teleborsa) - "Le minacce cyber alle infrastrutture pubbliche hanno assunto una dimensione strutturale: non si tratta più di episodi isolati, ma di una pressione continua, esercitata da attori che dispongono di risorse crescenti e di capacità tecniche avanzate". Lo ha detto Gian Luca Trequattrini, vice direttore generale della Banca d'Italia, intervenendo a Roma al network dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) delle autorità amministrative indipendenti.



Attacchi ransomware, phishing e intrusioni nei sistemi, ha spiegato, "non sono incidenti di percorso della digitalizzazione, ma sono il riflesso di una vulnerabilità strutturale che richiede risposte altrettanto strutturali". Anche perché le amministrazioni dipendono da infrastrutture spesso gestite da soggetti privati e non europei: "Un fornitore compromesso può diventare vettore di attacco per altre amministrazioni che ne dipendono".



Trequattrini ha indicato come modello per la PA la condivisione delle informazioni sulle minacce, già resa operativa nel settore finanziario dal regolamento europeo DORA. "Un sistema in cui ciascuna amministrazione gestisce gli incidenti in solitudine è strutturalmente inferiore a uno in cui le esperienze diventano patrimonio condiviso", ha osservato.



Il vice direttore ha poi sottolineato il legame tra protezione dei dati e sicurezza informatica: "Privacy e sicurezza si rafforzano reciprocamente quando sono progettate insieme e si indeboliscono reciprocamente quando vengono governate in silos separati". Un tema che riguarda anche la blockchain, la cui immutabilità "entra in collisione frontale" con diritti garantiti dal GDPR come la rettifica, la cancellazione e l'oblio.



Da qui l'invito a coinvolgere gli RPD fin dall'inizio dei progetti: "Il momento dell'intervento è la fase della progettazione, non quella della verifica finale", perché "la privacy by design non è una formula retorica, ma una condizione operativa".

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