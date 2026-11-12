Bankitalia, Trequattrini: il risparmiatore ha il diritto di potersi fidare del consulente, non dell'algoritmo

Il vicedirettore generale al decennale dell'OCF

(Teleborsa) - La tecnologia sta cambiando la distribuzione dei prodotti finanziari, ma il problema di fondo resta lo stesso: "il risparmiatore che si trova di fronte a scelte complesse, in un contesto di incertezza, ha bisogno di qualcuno di cui fidarsi". È il messaggio del vicedirettore generale della Banca d'Italia, Gian Luca Trequattrini, intervenuto a Roma al convegno per il decennale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).



Trequattrini ha ricordato che in Italia i fondi comuni contano oltre 12 milioni di sottoscrittori, il 40% dei quali si affida a consulenti finanziari. Il portafoglio gestito dalle reti di consulenza ha superato i 1.000 miliardi di euro, con una raccolta netta record di 62 miliardi. Su questo mercato avanzano i neo-broker e i robo-advisor, che usa già il 15% degli adulti italiani. Possono ridurre i costi e allargare l'accesso, ma la facilità di accesso, ha avvertito, diventa "un fattore di vulnerabilità" quando non emergono con chiarezza i rischi.



Il nuovo ruolo del consulente



Per Trequattrini, il futuro è un modello ibrido: la tecnologia può aumentare la capacità del consulente di seguire il cliente, ma "non sostituisce il giudizio professionale e la responsabilità della raccomandazione". Chi usa strumenti algoritmici deve comprenderne la logica e discostarsene quando serve. Il risparmiatore, ha sottolineato, "ha il diritto di potersi fidare del consulente, non dell'algoritmo".



Il vicedirettore ha richiamato anche la dimensione etica della professione. Quando la remunerazione dipende dal prodotto venduto, può esserci l'incentivo a privilegiare il proprio compenso rispetto all'interesse del cliente. Le regole, a partire da MiFID II, vanno nella giusta direzione, ma "la norma può imporre trasparenza, non integrità. L'integrità è una scelta professionale".



Trequattrini ha poi sollevato un interrogativo sulle banche che non offrono servizi digitali alla clientela con patrimoni contenuti e non intendono farlo. Secondo il vicedirettore, è lecito chiedersi se il loro modello tradizionale potrà resistere a lungo, man mano che i clienti più abituati alla tecnologia prenderanno il posto di quelli attuali.



Le sfide per la Vigilanza



Con l'automazione di alcune fasi della consulenza, la relazione a distanza e tempi di esecuzione più rapidi, presidiare i rischi diventa più complesso. Per questo, ha osservato Trequattrini, "l'innovazione tecnologica dell'offerta deve quindi essere accompagnata da un'adeguata crescita dei sistemi di controllo". Gli indicatori di monitoraggio, però, non devono alimentare un approccio puramente formale: "La qualità della consulenza non può essere misurata soltanto contando documenti mancanti o scadenze non rispettate". Occorre valutare anche "l'appropriatezza dei comportamenti, la coerenza delle proposte con i bisogni del cliente, gli effetti dei sistemi di incentivazione".



Il vicedirettore ha segnalato anche un rischio sistemico. "Se un numero elevato di consulenti utilizza gli stessi modelli algoritmici, ottimizzati secondo logiche analoghe sui medesimi dati, le raccomandazioni tendono a convergere", ha spiegato. "In condizioni di stress, questa convergenza può amplificare movimenti destabilizzanti, generando vendite simultanee e diffuse". A questo si aggiunge la concentrazione tecnologica: la dipendenza da pochi fornitori di piattaforme e modelli introduce, secondo Trequattrini, un rischio di propagazione degli shock che va oltre il singolo intermediario. In questo contesto, "la vigilanza è chiamata a comprendere e anticipare le traiettorie delle tecnologie che stanno ridisegnando le modalità di distribuzione dei prodotti finanziari".



Il valore della fiducia



I prossimi dieci anni, ha concluso Trequattrini, porteranno l'accelerazione dell'intelligenza artificiale, la diffusione della tokenizzazione e un'integrazione crescente tra finanza e tecnologia. La risposta "non potrà essere soltanto normativa", ma "dovrà essere professionale, culturale ed etica". Su questo terreno l'OCF dovrà consolidare il suo ruolo di presidio della qualità professionale del settore "e quindi della fiducia su cui quel settore si fonda".

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